Dapi intginas emnas pendan a Cuira puspè placats che fan reclama. Venderdi a las 17:00 èn var 100 persunas sa scuntradas en il Parc da Fontana. Da là or èn els ids tras la citad veglia fin al Alexanderplatz. La gronda part da las participantas ed ils participants èn giuvenils. Durant il til vala in obligatori da mascra ed ins sto inditgar las datas da contact.

Pli pauc visibel, betg udibel

Durant il lockdown n'eran chaumas sin via betg lubidas. Per in'acziun sco la chauma per il clima, che va sin via per far attent sin lur pretensiuns, saja quai fitg nuschaivel. Quai manegia Selina Arquint, ina da las organisaturas da la chauma. Els hajan empruvà da far attent cun acziuns quietas. Ils 15 da matg, cura ch'i fiss stà planisà ina gronda chauma, han els per exempel cuvert la Plazza da la regenza cun placats.

Tenor la pagina d'internet per il clima grischun saja la Svizra anc adina ditg davent d'ademplir las finamiras per il clima. I saja perquai impurtant d'augmentar il squitsch sin la politica. Acziuns pli grondas sajan en planisaziun.