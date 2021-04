Per la renovaziun dal stabiliment d'atletica leva Ried a Landquarat survegn la vischnanca ina contribuziun chantunala dad 1,25milliuns francs. L'entir project custa enturn 6,5milliuns.

Tenor communicaziun da la regenza sa tracti tar il project Riedi d'in stabiliment da sport d'impurtanza naziunala, chantunala e regiunala.

Via chantunala tranter Favugn e Domat vegn sanada

La via chantunala tranter Favugn e Domat vegn sanada. La regenza grischuna ha approvà il project d'exposiziun. Sco gia tranter Cuira e la rundella envers Favugn duai er la via davent da la rundella enfin Domat vegnir schlargiada sin 6 meters e survegnir dad omaduas varts in vial per velos.

La nischa da fermada dal bus tar la rundella da Favugn vegn adattada als basegns da persunas cun impediments. L'entir project è budgetà cun 8 milliuns francs.

Basa per nov resort a San Bernardino

La vischnanca da Mesauc po planisar ses ressort turistic en il territori Acuforta a San Bernardino. La regenza grischuna ha approvà la revisiun parziala da la planisaziun locala che la vischnanca aveva concludì il 2018.

Il resort duai cumpigliar in hotel sco er abitaziuns da vacanzas explotadas en furma d'hotel cun tut en tut 400 letgs ed in sectur da wellness.

Ils plans per in ulteriur project, là nua ch'il parcadi da las pendicularas è, ha stuì vegnir sistì. Per quel dovria ulteriurs scleriments.