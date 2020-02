Il suveran ha approvà da barattar il terren en valita da 7,1 milliuns francs sin il Rossboden per construir là ina nova caserna. Il resultat è cler cun 75,74% da las vuschs. Er la vischnanca burgaisa ha approvà la midada.

Uschia surpiglia la citad da Cuira uss il terren tar il Rossboden. Persuenter survegn la vischnanca burgaisa las parcellas da la citad a Lachen e tar il Lindenquai.

Legenda: Il barat: Duas parzellas al Rossboden van a la citad da Cuira - persuenter survegn la vischnanca burgaisa trais parzellas al Lindenquai e Lachen. RTR, Grafica

Il parlament da Cuira aveva dà la fin november ses consentiment al barat, quai cun 16 cunter 2 vuschs. Critica avevan lura cunzunt La Verda, ils burgais-democrats e la PPS exprimì pervi dal pretsch memia favuraivel per il terren en la zona agricula.

Nova caserna sin il Rossboden

Il barat da terren tranter la citad e la vischnanca burgaisa è stà l'emprim pass per spustar la caserna dal militar or da la citad da Cuira. Il president communal, Urs Marti è da buna fai ch'era la segunda votaziun vegn a gartegiar.

En in segund pass sto il suveran decider davart ils daners per cumprar il terren da la caserna. Pir lura po il militar construir la nova caserna sin il Rossboden. Sin l'areal da la caserna veglia da l'armada duai suenter dar plaz per abitar, lavurar e per il diever public.

