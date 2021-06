Ils bus publics a Cuira ed en Engiadin’Ota han transportà l’onn passà 19% damain persunas che anc l’onn avant. Tut en tut ha l'interpresa Bus e servic SA transportà l'onn passà 7,64 milliuns persunas (2019: 9,41 milliuns). En consequenza saja er la svieuta totala sa reducida da 22 milliuns francs sin 20,4 milliuns.

Els sajan vegnids davent cun in egl blau, menziunescha il president dal cussegl d'administraziun, Alois Vinzens. Grazia ad in management stringent da custs e cun schliar reservas tgeuas saja gartegià che la perdita muntia mo a 262'000 francs.

Dapi il 2019 s'occupa l'interpresa er da cumprar in nov sistem da distribuziun digital. A quel èn participads tschintg interpresas da transport, scriva la Bus e service SA. Vitiers dettia ina «schliaziun grischuna» che s'accordia ad in project naziunal. L'introducziun da quel è planisà per il 2022.

Bus ibrids effizients

Dapi il november remplazza l'interpresa ils bus vegls cuntinuadamain cun bus ibrids miaivels, nua ch'in motor electric sustegn il motor da diesel. L'onn passà eran gia otg da tals vehichels sin viadi. Il zercladur da quest onn suondan ulteriurs tschintg bus.