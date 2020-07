La citad da Cuira s'orientescha pli e pli vers ses vest. Vers la fin d'avust fan 440 persunas da 14 unitads da l'administraziun chantunala midada en il nov center Sinergia.

Midada fan: Textbox aufklappen Textbox zuklappen Departament d'economia publica e fatgs socials

Uffizi per economia e turissem

Uffizi per il svilup dal territori

Uffizi d'agricultura e da geoinfurmaziun

Uffizi per la segirezza d'aliments e la sanadad d'animals

Uffizi per industria, mastergn e lavur

Inspecturat dal register funsil e register da commerzi

Uffizi per la natira e l'ambient

Secretariat dal departament da construcziun, traffic e guaud

Uffizi da construcziun auta

Uffizi da guaud e privels da la natira

Uffizi d'energia e da traffic

Uffizi da chatscha e pestga

Centrala da stampat e material

Per savair colliar la citad veglia meglier cun il nov center en il vest è en fabrica actualmain gist sper il Welschdörfli ina punt per peduns e velocipedists. L'atun duai vegnir averta la punt – e perquai veglia quai in num per la punt, scriva la citad da Cuira en ina communicaziun a las medias. Cuira na vul betg x in num, las pretaisas èn autas:

Per savair dar a quest «Westweg», sper la construcziun spectaculara dad ina punt artgada, er in cumenzament incumparabel, duai la punt survegnir in num famus ed unic.

Perquai sajan envidads ils da Cuira sco er interessads dad inoltrar fin la fin d'avust sut l'adressa www.brueckenname.ch, il link avra en ina nova fanestra ina proposta per la denominaziun. La meglra e pli adattada proposta vegnia lura tschernida dal Cussegl da la citad e «francada en avegnir en il territori da citad», finescha la citad ses appel a la creativitad publica.

La citad da Cuira ha gia fatg experientschas cun la creativitad publica – l'ultim'idea da la «Chasa dals chors» a la plazza Arcas ha dentant fatg naufragi la fin da zercladur.