La citad da Cuira perda ina da sias grondas butias: Il Manor Wiesental serra mez da settember per adina. Quai ha in pledader da Manor Svizra ditg envers il radio Südostschweiz. Els veglian concentrar lur forzas sin la butia a la via da la staziun amez Cuira.

Enstagl dal Manor Wiesental vegni a dar in'ulteriura filiala dal detaglist Lidl. Il schaner passà aveva Manor gia annunzià da vulair restructurar ses affars.

