Sin la Quaderwiese a Cuira èn sa radunadas la sonda passa 4'000 persunas. Ellas han demonstrà cunter las mesiras da corona. Talas demonstraziuns hai gia dà en pliras citads svizras. Organisà la demonstraziun a Cuira, ha l’uniun «Stiller Protest» che appellescha ad ina politica cun mesiras da corona raschunaivlas.

Intgins dals demonstrants avevan en vestgids da protecziun alvs. Auters han purtà transparents cun si slogans sco «Stop a la dictatura», «Nus na duvrain nagin stadi da polizia» ubain simplamain «Fuck corona». Er sin dumonda da RTR han els crititgà: «Las restricziuns van memia lunsch», «noss uffants vegnan mudregiads» e «tut quai per ina pandemia che n'exista gnanc».

Vuschs criticas envers la demonstraziun

Il marsch da demonstraziun n'è betg stà nunproblematic. Bleras persunas n'han betg purtà ina mascrina, quai che ha disturbà insaquants passants che han observà la demonstraziun or da la distanza: «Tut quai ch'ins ha ussa fatg è per il giat, sche quels van uss tuts enturn uschia», ha ditg in um. In auter: «Quai è ina ridiculisaziun da la pandemia ed ina frida en la fatscha da tut las persunas che pateschan da Covid ubain che han pers parentella.»

Maletg 1 / 5 Legenda: Demonstraziun cunter las mesiras da corona a Cuira. RTR, Flavio Deflorin Maletg 2 / 5 Legenda: Demonstraziun cunter las mesiras da corona a Cuira. RTR, Flavio Deflorin Maletg 3 / 5 Legenda: Demonstraziun cunter las mesiras da corona a Cuira. RTR, Flavio Deflorin Maletg 4 / 5 Legenda: Demonstraziun cunter las mesiras da corona a Cuira. RTR, Flavio Deflorin Maletg 5 / 5 Legenda: La demonstraziun è stada sin la Quaderwiese a Cuira. RTR, Flavio Deflorin

Polizia na reparta betg chastis

Sco la polizia da la citad ha confermà envers RTR saja il marsch da protest restà paschaivel. E la polizia saja sa retegnida cun reparter chastis, malgrà che blers n'hajan betg sa tegnì vid l'obligatori da purtar mascrina. La strategia da la polizia è stada da deescalar, pia da sa cuntegnair ruassaivel per evitar escalaziuns: «Nus stuain ponderar la situaziun ed essan vegnids a la conclusiun, da laschar far ils demonstrants», di il vicecumandant da la polizia da Cuira, Roland Hemmi. La polizia ha accumpagnà il marsch.