Bunas novas per ils aderents da camping. Curvalda po engrondir ed organisar da nov il campadi Pradafenz sco planisà. La regenza grischuna ha approvà la revisiun parziala da la planisaziun locala che la vischnanca Curvalda ha approvà la stad passada.

Legenda: ©Ritter Schumacher SA

Engrondir purschida cun bungalows

Planisada è ina restructuraziun da las plazzas per autos-rulotta e da las plazzas annualas per rulottas. Plinavant èn planisads en il sectur vest sura parcadis che remplazzan quels ch'èn ids a perder pervia da la nova telecabina Churwalden-Heidbüel. Il concept per l'engrondiment prevesa er l'installaziun d'ina plazza da giugar per uffants entaifer il campadi. La purschida dal campadi duai plinavant vegnir extendida tras bungalows.

Casa Malussi a Bondo sut protecziun da monuments

Per restaurar internamain il bajetg ha la regenza garantì ina contribuziun maximala da 35 580 francs.

Legenda: Cuschina da la chasa «Casa Malussi» a Bondo. mad

La chasa «Casa Malussi» a Bondo è vegnida construida l'entschatta dal 16avel tschientaner e tutga tar ils edifizis ils pli vegls da Bondo. Ella è situada a l'ur nord da l'abitadi istoric. La «Casa Malussi» figurescha er en l'inventari federal dals lieus svizzers d'impurtanza naziunala degns da proteger. Ultra da questa valur situativa extraordinaria è la chasa d'abitar d'ina impurtanza considerabla per l'istorgia da l'architectura e per la tgira da monuments, e quai pervia da ses stadi da mantegniment excellent.

Novs meds d'instrucziun per scolas primaras surmiranas

Fin l'avust 2025 duain ils meds da fin quà en rumantsch grischun vegnir remplazzads cun ils novs. La regenza grischuna ha approvà il concept per elavurar la retscha da meds d'instrucziun "NaTec 1–6" per l'emprima fin la 6avla classa. Ils custs per elavurar e producir quels muntan a var 164 '000 francs.

L'onn passà ha il Surses sco ina da las ultimas bastiuns decis da turnar enavos dal rumantsch grischun a l'idiom.