Suenter ch'il chantun survegn a Cazas ina praschun nova era el ì en tschertga dad ideas per l'avegnir da la praschun actuala. Uss saja la concurrenza per l'intent nov dal Sennhof decidida, scriva la regenza en ina communicaziun.

«Kontinuum» è il project che ha gudagnà la concurrenza per l'intent futur dals stabiliments e l'areal da la praschun Sennhof.

Davo il project sta la firma Brandis Investment AG - quels toccan tar la gruppa Zindel da Maiavilla. Els vulan investir radund 20 milliuns francs, di il mainaproject tar Brandis Investment Mathis Störi. Quels raps vegnan tenor el d'ina societad cooperativa, ch'els vulan anc fundar. Il 2019 vul il chantun far in contract da dretg da construcziun cun els. Per l'architectura vegnia ad esser responsabla la Ritter Schuhmacher SA da Cuira.

La construcziun dal project cumenza probablamain l'onn 2020, uschia l'uffizi da construcziun auta.

«Integraziun armonica e persvadenta en la citad veglia»

Il team d'investiders veglia manar vinavant cun quest project la structura dals edifizis davent dal chantun nord-vest «en ina moda persvadenta» che s'integreschia armonicamain e ponderadamain en la citad veglia, argumentescha la regenza sia decisiun en la communicaziun a las medias.

«Kontinuum» mantegni la tur, il tract d'arvieuts ed ils edifizis per lung da la Sennhofstrasse. Grazia a l'angul da la part nova survegni la curt ina nova structura, vegni averta vers la vigna e paria d'esser en tut pli generusa.

Abitaziuns bunmartgadas

Sin bunamain 80% da la plazza vul il team enturn Mathis Störi far abitaziuns per pretsch favuraivel. Pli generus ed avert duai er esser il traffic da public: Planisada saja in'utilisaziun cun restaurant, mastergn, abitaziuns, cultura e spazi per studentas e students. Betg avert è l'areal per il traffic motorisà: quel vegnia – cun excepziuns per furniziuns – sclaus dal Sennhof futur.

Da chattar in nov intent per il Sennhof era vegnì necessari cun quai ch'i dà a Cazas la praschun nova. Quella vegn a surpigliar il 2020 las funcziuns da l'anteriura praschun amez la citad veglia da Cuira.

