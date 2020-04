Il nov deposit per ils autos da posta a Cuira fa progress. Ils autos da posta stattan dapi l’incendi avant passa in’onn en in provisori. La lubientscha da construcziun per il nov deposit saja atgnamain stada avant maun gia l'atun passà, di Roland Tremp, responsabel per la reconstrucziun dal deposit. Ins haja dentant anc stuì contractar cun las segiradas per cuvrir ils custs.

En il fratemp saja la finanziaziun da las lavurs garantidas entras l'assicuranza d'edifizis. Tut en tut quintian ins cun custs da 4,5 milliuns francs, di Roland Tremp. La reconstrucziun cumenzia ils 4 da matg. La fin da l'onn less ins puspè pudair turnar cun ils autos da posta en il deposit a la staziun a Cuira. Ulteriuras lavurs duain esser terminadas la primavaira 2021.

Il schaner 2019 era in fieu rut or tar la garascha d’autos da posta davos la staziun da tren a Cuira. Passa 20 autos da posta eran vegnids destruids, il donn material munta a var 10 milliuns francs. Chaschunà il fieu aveva in defect tecnic.

Be pitschnas midadas tar reconstrucziun

Il nov bajetg vegn construì in tar in al nov lieu. Las midadas èn be pitschnas. Per exempel duai vegnir installà in indriz automatic da stizzar fieu. Quel vegn installà dapertut nua che autos da posta vegnan mess, pia er en il lavuratori. Plinavant datti in svilup en connex cun l'e-mobilitad. Pervi da lezza dovri ina nova stanza da trafo. A l'ur dal tetg da la halla nova datti plinavant in indriz fotovoltaic.

