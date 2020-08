Duas musicas dal vitg, in DJ, in pled d'in giast d'onur ed in til cun lampiuns per uffants. Quai ch'il program da la festa a Favugn empermetta na tuna betg auter ch'ils davos onns. Intginas differenzas datti tuttina. Tgi che vul ir a la festa, sto s'annunziar. Vinavant ston ins inditgar las datas da contact, i dat mo in access sin l'areal ed i valan las reglas da distanza d'in meter e mez. Vinavant sajan maximalmain 250 persunas lubidas.

Infecziuns durant la festa naziunala na tema il president communal Peter Camastral betg.

Nus stimain ch'il ristg (d'ina infecziun) n'è betg propi grond [...].

Vinavant hajan els inoltrà in concept da segirtad – quel haja il chantun acceptà. La saira dal prim d'avust na vegnia betg ad esser fitg autra ch'en in curtin d'in restaurant.

Legenda: Peter Camastral, il president communal da Favugn cun il program da la festa. RTR, Flurin Clalüna

«Igl è cler, ch'i dat dumondas»

Blers resuns davart da la populaziun n'haja il president communal betg survegnì. Ch'i vegn mess en dumonda uschia in'occurrenza durant il temp da corona possia el er chapir. El quinta dentant cun il saun giudizi da la glieud da Favugn.

Quels che vegnan, vegnian a tegnair distanza, pens jau.

En il district Imboden hai dà fin uss 44 infecziuns (stand 29.08.2020). Quella cifra saja, tenor Peter Camastral, er in indizi, che la glieud prenda serius las reglas che valan. Vinavant na possian ins er betg scumandar tut a la populaziun. Ch'i vegnian ad esser quest onn in pau pli paucas persunas, saja dentant er da chapir.

Giast d'onur è in um dal fatg

Sch'ins duai insumma far la festa, saja ditg vegnì discutà. L'uniun da gimnastica, ch'organisescha mintg'onn quella festa, haja lura prendì per mauns l'organisaziun. Sustegn per il concept da segirtad hajan els survegnì da la vischnanca. Finalmain haja il chantun acceptà il concept.

Sco giast d'onur ha Favugn pudì gudagnar a Martin Bühler. El ha manà il stab da corona chantunal ed ha tegnì durant il lockdown blers fils en ils mauns.