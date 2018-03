Il terren è l'element che stat en il center da l'exposiziun speziala da l'Agrischa 2018. Il comité d'organisaziun less mussar las differentas fassettas dil terren ch'i dat en la regiun da Cuira e la Val dal Rain. Saja quai il terren che vegn surbajegià ubain il terren sco prà, er, vigna u guaud. Ils visitaders pon ultra da quai sa fatschentar cun il tema granezza. Ina giada era numnadamain bler dal terren en il Grischun cuvert cun ers da granezza. Uschia pon ils visitaders far paun da differenta granezza e degustar quel.

Vitg da spezialitads

In zic en il stil da street food, dentant simplamain en ina tenda, pon ils visitaders magliar diversas spezialitads ch'ils purs e las puras da la regiun preparan. Uschia datti per exempel maluns, capuns, burgers e hot dogs cun charn chaura ed autras spezialitads regiunalas. Tenor il president dal comité d'organisaziun da l'Agrischa, Sepp Föhn, hajan ins percurschì ch'ils visitaders veglian ina variaziun e betg mo pommes e liongias tar uschè ina exposiziun.

Sco mintga onn tar l'Agrischa datti er quest onn blers gieus per uffants, in martgà da products regiunals, massa gruppas da musica populara e sa chapescha la premiaziun da vatgas ed auters animals.

Bler plaz sin l'Obere Au a Cuira

Quest onn vegn l'Agrischa suenter il 2013 per la segunda giada organisada a Cuira. L'areal da l'Obere Au porschia massa plaz per la biestga e las tendas. Tenor Sepp Föhn saja qua la sfida da tener ensemen la glieud ed uschia procurar per in'atmosfera cumpacta. Il comité d'organisaziun quinta cun da quai da 15'000 visitaders. Sper visitadras e visitaders indigens spera Sepp Föhn er che persunas da la Bassa chattan la via en la chapitala grischuna.

