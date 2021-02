Uschia midia il cussegl da la citad a moda arbitrara ina glista dals edifizis degns da proteger, scrivan las organisaziuns en lur posiziun. Per determinar edifizis ch'èn degns da proteger dovria in'elecziun cumpetenta e transparenta. Las organisaziuns pretendan che l'inventari da la citad vegnia anc ina giada exponì publicamain.

Stritgadas arbitraras

Sco las federaziuns scrivan saja l'intent d'in inventari da citad da mussar tge edifizis ch'èn degns da protecziun e betg da mussar tgenins ch'èn protegids. L'inventari ch'il cussegl da citad proponia saja subjectivs e perdia uschia sia valur d'in document specific dal fatg ed ins na possia betg duvrar el cura ch'i giaja per planisar. Las organisaziuns partan dal fatg che la citad haja gì raschuns politicas ed economicas per stritgar tscherts edifizis or da l'inventari. Uschia renfatschan els che la citad veglia avair davent il bain «zur Kante», perquai che quel saja enta pe ad in project da vias da la citad. Cun pigliar quel or da l'inventari fissia il problem «schlià».

Nova proposta necessaria

Las organisaziuns scrivan ch'i saja impurtant da stgaffir transparenza e d'avair in inventari che saja confurm als fatgs e betg motivà politicamain. Qua giaja er per tractar tuttina tut ils possessurs da bajetgs degns da proteger.

Perquai pretendan las organisaziuns che l'inventari vegnia anc ina giada publitgà danovamain cun tut ils documents d'inventari necessaris. Quest inventari saja d'esser elavurà ensemen cun ils gremis d'experts.

Citad vul far midadas

La citad da Cuira vul anc ina giada reveder l'inventari dals bajetgs degns da proteger. Quai ha ditg la nova suprastanta da la citad responsabla, Sandra Maissen. Envers il schurnal regiunal da SRF, ha ella dentat er declerà ch'ella saja surstada da l'agir da las organisaziuns:

Il dialog vegnia uschia engrevgià. Ma la citad giaja uss anc ina giada tras la glista. Ch'i dettia però ina nova ediziun na crai ella betg.