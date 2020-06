Las baselgias han dastgà avrir lur portas per la festa da Tschuncaisma. Dentant cun concept da protecziun. E da persunas attempadas e malsaunas vegn cusseglià da star a chasa. Ina festa en baselgia in pau speziala.

La baselgia guarda ora auter ch'avant il temp da corona. Il crap da l’aua sontga è vid, persuenter pon ins dischinfectar ils mauns. In banc è avert, ils proxims dus bancs en lura serrads per pudair garantir la distanza. Sin il palantschieu da crap datti mintga dus meters ina lingia, la via per ir per la hostia.

Grond plaschair

Il plevon Gregor Barmet sa legra immens da puspè dastgar festivar messa cun ils cartents e las cartentas en baselgia. Surtut che quai è pussaivel da Tschuncaisma. Tema che persunas pudessan s’infectar durant il servetsch divin n’ha el betg. Els sajan sa preparads bain cun las mesiras da protecziun.

Betg tuts dastgan ir en baselgia

Era il diacon Guido Tomaschett sa legra sin la messa cun public, dentant sa maschaida er in zic tristezza tranter il plaschair.

Ils vulnerads e malsauns na dastgan betg vegnir. Gist quels ch'avessan da basegn. Quai fa mal. Uschia è quai in plaschair cun quitads e schizunt in zic tristezza.

Durant messa vegn tegnì distanza, en ils bancs ed er en il cor da la baselgia. Chantar dastga mo ina chantadura, e betg il chor baselgia u il pievel. Avant reparter la hostia vegn dischinfectà ils mauns.

Festivar messa a moda e maniera speziala

Guido Tomaschett ha plaschair che radund 80 persunas èn stadas a messa. Dentant las mesiras da protecziun mudregian. La messa saja prest in'inscenaziun teatralica. Quai fetschia mal il cor, viver la liturgia sin questa moda e maniera fetschia grondas miserias ad el.