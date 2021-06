Per l’emprima giada èn trais gronds panoramas da Giovanni Giacometti en la medema exposiziun. Vid quels vesan ins bain il svilup artistic da Giovanni Giacometti.

Il Panorama davent da Muottas Muragl sin l’Engiadin’Ota: Quel ha Giovanni Giacometti – il bab dad Alberto e Diego – malegià il 1898. Tschintg meters lung, 67 centimeters aut, en quatter parts. Quest maletg saja stà punct da partenza per far ina exposiziun sur da Giovanni Giacometti, uschia Stephan Kunz, directur artistic dal Museum d'art dal Grischun.

Igl è l'emprim da total trais panoramas che Giovanni Giacometti ha malegià. In auter (1899) mussa in panorama da Malögia, il terz (1904) la survista davent da Flem. Per l’emprima giada saja uss gartegià da metter las trais ovras en la medem'exposiziun.

Igl è grondius che nus avain qua quels maletgs e che nus pudain preschentar els.

En ils trais panoramas possian ins vesair a moda exemplarica il svilup da ses stil. Tenor Stephan Kunz saja Giacometti sa distatgà pli e pli dal stil da Giovanni Segantini, ses mentur. Fin oz vala el sco in dals pli impurtants artists svizzers da l'entschatta dal 20avel tschientaner.

Legenda: Stephan Kunz, il directur artistic dal Museum d'art dal Grischun preschenta il panorama da Malögia. Giovanni Giacometti ha dissegnà quel maletg l'onn 1899. RTR, Flurin Clalüna

Sper ils panoramas mussa il museum ina deschina maletgs singuls da Giacometti. L’exposiziun avra ils 5 da zercladur sias portas e resta averta fin la fin d'avust.