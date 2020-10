Il Ospital chantunal a Cuira sa prepara per dapli cas dal coronavirus. Per l'ina avra el ina staziun da pandemia, per l'autra augmenta l'opsital las capacitads da testar.

Cun la staziun da pandemia vul l'ospital chantunal dar dumogn a l'augment dals cas da Covid-19. Quai ha ditg il CEO da l'Ospital chantunal, Arnold Bachmann. Sin la staziun da pandemia duain lavurar fin 28 persunas.

Pli gronda sfida: chattar persunal

Ina part dal persunal vegnia tenor Arnold Bachmann dad autras staziuns da l'ospital. Quai vul dentant er dir, che l'ospital pudess spustar operaziuns betg urgentas. Tenor il CEO sajan 40-60% da tut las operaziuns en l'ospital operaziuns ch'ins pudess spustar. Il persunal ch'ins spargna là, pon ins suenter dovrar en la staziun da pandemia.

Vinavant tschertga l'ospital persunas externas. Gronds resuns na spetga il CEO dentant betg.

Extern na duain ins betg far grondas illusiuns. Quel martgà da lavur è setgentà or.

Chattar il persunal qualifitgà saja adina ina sfida. Per il mument, cun la pandemia da corona, vegnia quai anc pli difficil.

Dapli capacitads per testar

Sper la staziun da pandemia, augmenta l'ospital chantunal las capacitads da testar. Gia ils proxims dis vegnian ins ad installar containers per far ils tests. Actualmain haja l'ospital capacitads per 50 fin 60 tests per di. Arnold Bachmann quinta ch'ins dovra en futur fin 150 tests mintga di.