En il chantun Vallais han ils ospitals adina dapli problems da vegnir a frida cun la pandemia da corona. Il center d’ospital dal Vallais franzos CHVR ha perquai proclamà per oz glindesdi il pli aut stgalim d’alarm. L’augment dals pazients da corona saja constant ed inquietant, ha ditg il directur da l’ospital, Eric Bonvin a Radio Rhone. Els sajan las proximas emnas dependents da l’agid d’ordaifer.

Pazients stoppian vegnir transportads en auters ospitals, er dad auters chantuns.

Betg cumparegliabel cun emprima unda

En ils ospitals dal CHVR eran la dumengia 124 pazientas e pazients, 10 da quellas persunas en la partiziun da tgira intensiva. L'augment saja constant e fetschia quitads. Ins na possia betg cumparegliar il punct culminant cun l'emprima unda dals 23 da mars. Questa giada sajan las mesiras vegnidas prendidas pli tard.

La proxima emna è fitg problematica.

In ulteriur problem saja ch'era adina dapli persunas dal persunal saja pertutgà dal virus. L'infecziun na succedia betg be durant la lavur, mabain era durant il temp liber. Actualmain sajan gia 50 collavuraturas e collavuraturs s'infectà cun il coronavirus e na possian betg lavurar. Ed il dumber s'augmentia di per di