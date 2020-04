Malgrà che la situaziun da corona pudess insacura strapatschar las capacitads da l'Ospital chantunal a Cuira, sto quel uss annunziar lavur curta per 33 da totalmain 84 partiziuns.

L'Ospital chantunal a Cuira ha stuì sistir numerusas operaziuns e cussegliaziuns. Cunzunt partiziuns sco la chirurgia, l'ortopedia u er la clinica dad egls n'hajan strusch – enfin insumma nagina lavur. Quai haja sfurzà l'ospital d'annunziar lavur curta, ha ditg il CEO Arnold Bachmann envers il schurnal regiunal da SRF.

Pertutgads da questa mesira sajan bunamain 600 collavuraturas e collavuraturs. Els emprovian da sa gidar tranter las partiziuns. I na saja dentant betg pussaivel d'engaschar tuts sin la staziun intensiva, perquai che la scolaziun manchia. Perquai è l'ospital actualmain anc adina a la tschertga da persunas spezialisadas per la staziun intensiva.

Entradas che mancan e custs che creschan

Quai haja er influenza sin las finanzas. Uschia creschian d'ina vart ils custs per apparats da respiraziun ed auter material per la staziun intensiva, fertant che las entradas da las operaziuns planisadas manchian, uschia Bachmann vinavant.

Nus avain mancanzas d'entrada per mais da 12 milliuns francs. Vitiers vegnan custs supplementars da fin 6 milliuns.

Perquai prognostitgescha Bachmann in grev onn per il manaschi finanzial. Tgi che stoppia surprender tut quests custs supplementars, na saja uss anc betg cler. La buna nova da l'ospital saja dentant ch'i dettia il mument avunda capacitads per pazientas e pazients da coronavirus.