Werner Bär è il nov president da la Regiun Partenz/Tavau. La conferenza da presidents ha elegì il president communal da Jenaz sco successur da Kurt Steck.

Plinavant ha la conferenza er approvà ils preventivs per tut ils uffizis e las partiziuns da la regiun.

Internet spert per la regiun

Vitiers ha la conferenza da presidents approvà il concept d'avertura regiunal per in spectrum lartg ultra aut. Uschia duai dar en tuttas vischnancas dal Partenz ina rait d'internet pli sperta. A partir da l'onn 2021 duai in team da sis persunas elavurar in concept per colliar tut ils vitgs cun internet spert. Prioritad hajan la colliaziun da las administraziuns, spitals e scolas.