Adversaris da la nova pendiculara directamain si Brambrüesch avevan fatg la reproscha, ch’i vegnia bajegià ina detga pendiculara che mainia si en il nagut, e quai per passa 24 milliuns francs. Uss èn ils plans pli concrets. Sper ina nova pendiculara, cun ina fermada entamez a Fülian, duai quai dar ulteriurs 10 projects. Tranter auter in areal cun pumptrack ed obstachels per velos, in flowtrail, in parc d’aventura dad aua per uffants, ina via da ruschneras ed in restaurant da panorama a la staziun a mez a Fülian.

Ulteriura infrastructura a Brambrüesch Avrir la box Serrar la box Areal da bike-skills (staziun sura)

Flowtrail (Spundisköpfe)

experientscha d'aua per uffants (Brambuscenter)

via da ruschneras (staziun sura - staziuna a mez)

colliaziun staziun sura cun runal (Riedboden)

via da scursalar

traffic plaun (bike, viandar, gianellas)

ustaria da muntogna (tschertga d'investurs)

sutgera (prolunghir concessiun)

Nus na dastgain betg surchargiar la charretta, gliez essan nus conscients. Quai èn dentant puncts impurtants, era diversas sanaziuns. Nus na vulain nagin Disneyland, nus vulain restar datiers a la natira, quai è il caracter da Brambrüesch.

Tut ils projects supplementars duain vegnir finanziads cun agid da la vischnanca da Churwalden e sur tut cun ils 2 milliuns agen chapital che la citad da Cuira ha pretendì da las pendicularas Brambrüesch Chur Dreibündenstein.

Rinforzar la stad e mantegnair l’enviern

La finanziaziun, il mantegniment ed era la realisabladad da tut ils projects ston anc vegnir scleridas, uschia Nina Vuillemin, manadra da project tar las pendicularas Brambrüesch. Els sajan persvadids da lur ideas, els stoppian dentant era priorisar tscherts projects. Impurtant ussa saja d’avair in plan en general.

Pass proxims

Sco proxim ston las pendicularas eleger in producent da pendicularas. Lura spetgan process da planisaziun da territori e lura la dumonda per l’approvaziun dal plan. Ina data impurtanta è ils 13 da zercladur. Lura decida la populaziun da Cuira, schebain la halla da la citad da Cuira vegn stgarpada giu, per pudair construir la nova staziun da val da la pendiculara. La nova pendiculara Uffa duess vegnir inaugurada l'enviern 2026.