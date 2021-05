cuntegn

Votaziuns communalas Cuira - Investir 96 milliuns francs en dus projects

Il suveran da Cuira votescha sche la citad duai investir 88,8 milliuns francs per in nov implant da scola e sport tar la Ringstrasse e sche la citad duai cumprar l’areal da la Stadthalle, per pudair bajegiar la staziun da la nova pendiculara, per 7,6 milliuns francs.