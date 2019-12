Legenda: La tabla da bainvegni a Brambrüesch. Avant in pèr dis èra il prau davosvart pli brin che alv. RTR, Flurin Clalüna

Pliras giada il di haja Daniela Zinsli guardà l'ultima emna sin l'app d'aura. Il favugn dals ultims dis ha fatg quitads a la scheffa da l'ustaria «Battaglia Hütte». Nagina naiv, nagins turists, pli pauca svieuta. La naiv che croda uss na basta dentant betg.

Ins spera ch'i vegn anc dapli (naiv) sin ils 24. Lura po la stagiun propi cumenzar.

Legenda: Daniela Zinsli, manadra da l'ustaria «Battaglia Hütte», spera sin dapli naiv e dapli turists. RTR, Flurin Clalüna

Gist ils dis enturn Nadal e Bumaun sajan impurtants per far ina buna fatschenta. Ils dis quiets nizzegia Daniela Zinsli cun preparar anc in pèr chaussas per ils dis che la chamona da lain è puspè plaina.

Sumegliant guardi or tar il Malixerhof. Sur mezdi han l'ustier Gerhard Spitzer e sia dunna tuttina in pèr giasts, surtut indigens. Sche las pistas fissan avertas fiss la chasa dentant plaina. Ils var 30 centimeters da questa fin d'emna auzan puspè la speranza. Els han dentant in pau pissers pervia dals emploiads. Sch'i na dat nagut da far ed els n'han naginas entradas na pon els betg tegnair sur pli lung temp ils emploiads.

Legenda: Gerhard Spitzer e sia dunna, ils usters dal «Malixerhof», han er cun paucs osps avunda da far. RTR, Flurin Clalüna

«Igl è frustrant»

Var 100 meters pli enavant è il post da la scola da skis. Gist dasperas èn parcads las maschinas per far pista. Malgrà ch'i naiva uss: per far pista èsi memia pauc. Renè Holzner, magister da skis è frustrà.

Nus avain pront 10 magisters da skis, ma nagin ha lavur.

Ils curs da la fin d'emna han els stuì anular. Surtut per ils uffants che sajan s'annunziads stettia el mal.

Dapli motivaziun ha questa sonda Wilma Fischer. La dunna da la IG Brambrüesch prepara en la naiv ina schuppa. Quai per l'avertura dal territori da skis. Schuppa datti tuttina, er sch'ils runals n'èn betg averts.

Nus purtain il sulegl en il cor. Quai vegn schon bun.

Vers suentermezdi vegnan ad arrivar anc auters commembers da l'IG sco er auters. En cumpagnia emblidian ins, ch'igl ha per il mument memia pauca naiv.

Legenda: Wilma Fischer da la IG Brambrüesch n'è betg trumpada da l'aura. RTR, Flurin Clalüna

Downhill empè da skis

Tar la staziun da mez da Brambrüesch, il Känzeli, scuntran ins la fin d'emna in u l'auter cun velo. Ils trajects da downhill èn numnadamain averts – fin in pèr dis avant Nadal.

Legenda: Paucs dis avant Nadal pon ins anc ir cun il bike si Brambrüesch. Ils runals da skis èn dentant serrads. RTR, Flurin Clalüna

Tenor Patrick Arnet, ils manader da las pendicularas Brambrüesch, gidan ils trajects da cumpensar in pau che las pistas n'èn betg prontas. El spera dentant er sin dapli naiv.

Nus duvrain var dus dis fin che nus pudain far ir ils runals. Nus sperain da pudair avrir ils runals durant ils dis da Nadal.

Cun quai che Brambrüesch fa ina mesadad da la svieuta da stad e l'autra d'enviern n'èn quests dis nauschs betg la fin dal mund. Patrick Arnet vesess dentant era gugent ch'ils skiunz pon finalmain ir sur Cuira cun ils skis.

Legenda: Patrick Arnet, il schef da las pendicularas Brambrüesch. RTR, Flurin Clalüna

RTR actualitad 11:00