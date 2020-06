A Tavau datti in nov center da perscrutaziun cun fin a 40 collavuraturs. Quai ha communitgà la regenza grischuna. A partir dal schaner da l'auter onn duain vegnir scleridas dumondas socialas ed economicas davart la midada dal clima, eveniments extrems e privels da la natira en il territori da muntogna. Il center è vegnì fundà dal chantun Grischun e da l'Institut federal per la perscrutaziun da guaud, naiv e cuntrada (WSL). Er la ETH da Turitg sa participescha cun duas professuras. Il nov center vegn integrads en l'nstitut federal per la perscrutaziun da naiv e lavinas (SLF).

Rinforzar il chantun sco lieu da perscrutaziun

Il center da perscrutaziun n'è però betg mo relevant or da la perspectiva da l'innovaziun, mabain sustegna er la realisaziun da la strategia chantunala da scola auta e da perscrutaziun.

Il nov center da perscrutaziun presta ina contribuziun impurtanta per l'ulteriur svilup da la societad, da l'economia publica e da la politica da furmaziun da noss chantun.

72 milliuns francs per ils emprims 12 onns

La finanziaziun da basa per ils emprims 12 onns da 2021 fin 2032 importa var 6 milliuns francs per onn. Da quels surpiglia il chantun Grischun mintg'onn 2 milliuns, il WSL 3 milliuns e la ETH Turitg sa participescha cun 1 milliun per onn. Quests meds garanteschan il manaschi da basa, eventuals plans da creschientscha duain vegnir finanziads cun meds da terzas varts a partir da l'onn 2023.