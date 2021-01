Pervi da la varianta dal coronavirus che sa derasa, introducescha l’ospital in obligatori da purtar mascrinas FFP2. Quai vala per tut ils bajetgs, sco era per il center da testar e da vaccinar – ha communitgà l’Ospital chantunal da Cuira.

Ina visita per di

A partir da sonda ils 30 da schaner, dastga mintga pazienta e pazient be pli retschaiver ina vista per di. La persuna che fa la visita dastga restar maximal ina mes'ura. Excepziuns valan per geniturs, partenaris da dunnas en speranza u confamigliars da persunas ch'èn sin murir. Era per persunas ch’accumpognan pazients che dovran agid poi dar excepziuns.

Avant in'emna aveva la Rundschau da SRF infurmà: