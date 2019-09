La regenza da Cuira quinta cun expensas da var 260 milliuns francs ed entradas da var 263 milliuns francs. Las entradas budgetadas per l'onn 2020 èn per pli che 9 milliuns francs pli autas che l'onn avant. Quai è in plus da 3,7%.

Urs Marti, il president da la citad, declera declera l'augment cun pli autas entradas da taglia, ulteriuras indemnisaziuns ed ina valitaziun pli auta da las immobiglias da la citad. La citad quinta cun in plus tar las entradas da taglia da 2,3 milliuns francs netto.

Er las extradas èn per 8 milliuns francs pli autas che l'onn avant. Quai tranter auter pervia da la fusiun cun Maladers. Quella haja chaschunà pli auts custs da persunal sco er pli autas expensas da gestiun.

Investiziuns da 55 milliuns francs

Cuira vul vinavant investir en projects da generaziun – ina seria da projects e construcziuns pli grondas. L'onn che vegn vul la citad investir 15 milliuns en ils implants da sport sut il num project «Eisball».

Project Eisball Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Sin l'areal da la Obere Au è planisà sut il num «Eisball» 1 bajetg da gardarobas cun tribunas e tetg – confurm a gieus da ballape da l’emprima liga ed American Football

1 plazza da ballape tar il bajetg da la tribuna

4 plazzas da ballape – 2 confurmas a gieus da ballape da la segunda liga e 2 confurmas a gieus da la terza fin 5avla liga

1 halla da glatsch per trenament – confurm a la prima liga da hockey sin glatsch

Vinavant vul la citad investir mintgamai var dus milliuns francs en la renovaziun dal bogn Sand, la «Carmennahütte» ed il tetg da la chasa communala. 36,6% dals 55 milliuns francs sa la citad pajar ord atgna tastga. Il parlament da Cuira sto anc tractar e confermar il budget.

Spargnar ed investir

En il futur vul Cuira investir grondas summas. Quai permettia er il budget, di Urs Marti. Avant var 10 onns veseva quai anc or in zic auter. Dal 2010 han ins fatg 2,3 milliuns francs deficit, ils proxims onns avevan ins adina budgetà cifras cotschnas. Per pudair scriver puspè in budget cun cifras nairas ha la citad stuì introducir in program da spargn.

Tenor Urs Marti avevan ins il 2013 controllà minuziusamain ils custs e studegià, tge servetschs ch'ins possia stritgar. Uschia avevan ins pudì sbassar ils custs en ils departaments – tranter auter er cun sbassar il pensum da lavur. Per restar vinavant attractiv han ins dentant investì vinavant, ma surtut en projects pli gronds e betg en l'administraziun.

