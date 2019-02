Suenter la chauma dal clima il schaner hai ussa dà ina demonstraziun dal clima sin las vias da Cuira. La Polizia chantunala stima che 150 fin 200 demonstrants èn sa participads al marsch la sonda vargada. Sco gia il schaner han er quella giada giuvenils organisà l'acziun. Tuttina è il dumber da giuvenils stà quella giada pli pitschen. Quella giada han surtut creschids demonstrà a Cuira.

La giuvna da 16 onns Greta Thunberg che fa dapi l'avust 2018 mintgamai chauma il venderdi ha inizià il moviment internaziunal. A ses exempel s'engaschan scolaras e scolars sin tut il mund per il clima.

Pli paucs giuvenils

La dumonda da las dumondas: Nua è la gronda part dals giuvenils stada la sonda passada? Sin dumonda han blers giuvenils – che n'èn betg sa participads a la demonstraziun – ditg ch'els n'han betg savì da quella, uschiglio fissan er els sa participads. Intgins giuvens n'hajan betg gì la motivaziun da levar uschè baud la sonda en damaun, cunquai che la demonstraziun ha cumenzà a las 10:30. Vinavant dettia er giuvens che hajan gia gì auters termins, sco per exempel ir al curs da samaritan.

«Demonstrar po per part er esser cuntraproductiv»

Intgins giuvenils eran er da l'avis che demonstraziuns sajan sulettamain qua per far ina parlamanza. La fin finala portia quai uschia ni uschia nagut, ha ditg in giuven. In auter è da l'avis che demonstraziun possian er avair in effect cuntraproductiv, per exempel sche quellas blocheschian vias. Ins duaja plitost entschaiver da midar l'atgna tenuta envers il clima, per exempel entras reducir rument ed autras emissiuns ch'ir a demonstrar, han ditg intgins giuvenils ch'è n'èn betg sa participads a l'acziun.

