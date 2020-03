Controllas sin via han dapli prioritad

Dapi la sonda èn gruppas da dapli che tschintg persunas en publicitad scumandadas. Quai ha decidì il Cussegl federal.

Per la Polizia da la citad da Cuira ha quella incumbensa uss prioritad. Quai di er il cumandant da la polizia Ueli Caluori. Patruglias, en unifurma sco er en civil, controllian pli ferm las plazzas grondas, sco per exempel il Postplatz, la Quaderwiese u la staziun. Per il mument è Ueli Caluori cuntent:

Nus avain stuì far attent intginas gruppaziuns, dentant han ins respectà bain fin fitg bain il scumond.

Per part hajan els perfin survegnì annunzias da la populaziun, che gruppas pli grondas sa scuntrian. Multas u chastis n'haja la polizia dentant anc betg stuì dar.

Maletg 1 / 4 Legenda: RTR, Flurin Clalüna Maletg 2 / 4 Legenda: RTR, Flurin Clalüna Maletg 3 / 4 Legenda: RTR, Flurin Clalüna Maletg 4 / 4 Legenda: Sonda mezdi: Uschiglio plaina, è la Poststrasse a Cuira bunamain vida. RTR, Flurin Clalüna

Spustar prioritads

Questas incumbensas ston ils policists realisar sper la lavur normala. Ils plans da lavur dals policists vegnian perquai adattads il proxim temp. Vinavant ha la polizia in plan, tge incumbensas ch'els pon negliger per il mument. Ina part da lur lavurs croda insumma davent, cunquai che bleras butias e tut las ustarias han stuì serrar ad interim lur portas.