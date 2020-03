Il Cussegl federal rinforza las reglas davart la distanza ed ha ordinà in scumond: Gruppas cun dapli che tschintg persunas èn scumandadas en il spazi public. Tgi che na sa tegnia betg vid il scumond, stoppia far quint cun ina multa disciplinara.

En il spazi public – concret sin plazzas publicas, sin vias dad ir a spass, sco er en parcs – dastgan sulet tschintg persunas furmar ina gruppa. Però er las persunas da quella gruppa ston mintgamai esser dus meters ina ord l'autra. Sche quellas novas mesiras na vegnan betg resguardadas, po la polizia dar chastis da fin 100 francs per persuna.

La raschun per quest scumond è, che la populaziun n'haja betg resguardà avunda consequent las mesiras d'enfin uss. Uschia argumentescha il Cussegl federal sia decisiun.

«Bunamain scumond da sortir»

In total scumond da sortir, n’ha il Cussegl federal anc betg ordinà.

In scumond da sortir na protegia betg nus. Nus ans protegin cun noss cumportament.

Sch’ins guardia sur il cunfin or, possian ins plinavant constattar ch’in scumond memia sever na saja betg la dretga via per sminuir la derasaziun dal virus, uschia Berset. Per la populaziun saja la libertad da sa mover impurtanta.

Ir giuadora duai sulet ...

... tgi che sto ir a lavurar,

... tgi che sto ir tar il medi u la media,

... tgi che sto ir a far cumpras,

... tgi che sto gidar insatgi.

Il Cussegl federal appellescha insistentamain da restar a chasa. Quai valia cunzunt per persunas malsaunas u pli veglias che 65 onns.

Scumond da 5 persunas er sin plazzals ed industria

Patruns èn obligads da limitar il dumber da persunas sin plazzals u en manaschis, uschia il Cussegl federal envers patruns en l’industria da construcziun. Ils patruns èn plinavant obligads d'impedir che dapli che tschintg persunas èn en stanzas da pausa u cantinas. Er tals manaschis sajan obligads da resguardar las cussegliaziuns dal Cussegl federal che pertutgan l’igiena e la distanza.

Ils chantuns han la pussibilitada da serrar singuls manaschis u plazzals, sche quels na resguardan betg las reglas.