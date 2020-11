cuntegn

Scola bilingua a Cuira - Avantatgs e dischavantatgs da l'instrucziun immersiva

Matematica e chant per rumantsch, ambient e gimnastica per tudestg. Uschia pudess l'urari en la scola bilingua a Cuira vesair or. En l'uschenumnada instrucziun immersiva emprendan ils scolars in rom e betg en emprima lingia ina lingua. Quai haja avantatgs e dischavantatgs.