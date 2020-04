Cun la finamira da tegnair enavos automobists da viagiar en il sid, ha la Polizia chantunala fatg la fin d'emna diversas controllas d'automobilists ed infurmà quels. Perquai che var 100 autos eran parcads sin la via dal Pass dal Flüela, ha la polizia serrà la via.

Polizia fa controllas per evitar viadis en il sid

La fin d'emna passada ha la Polizia chantunala fatg controllas specificas da vehichels ed er infurmà automobilistas ed automobilists. Sco quai che la polizia communitgescha, haja ella en spezial controllà il traffic da viadi en direcziun sid. La finamira da l'acziun è stada da retegnair sin basa voluntara da viagiar en il Tessin u en l'Engiadina.

A Giuvaulta ha la polizia perquai manà vehichels sistematicamain giu da l'autostrada a la sortida e lura surdà als manischunzs in fegl sgulant davart il coronavirus. Viagiaturs en auto-rulottas ha la polizia fatg attent ch'ils campadis svizzers èn serrads e ch'igl è il mument betg pussaivel da viagiar ord pajais. Er sur Pasca vegn la polizia ad esser preschenta sin via e far controllas.

Polizia appellescha a l'atgna responsabladad

En quest connex appellescha la Polizia chantunala ensemen cun la polizia da la citad da Cuira a l'atgna responsabladad da la populaziun. Uschia saja il mument da desister da tut ils viadis che na fan betg da basegn sco er d'activitads cun in tschert ristg sco ir cun moto ubain far turas da skis – quai per schanegiar en quest temp da crisa il sistem e persunal da sanadad.

Caos sin il Flüela – polizia serra via

Cunquai che tant blers excursiunists eran per via sin il Pass dal Flüela ha la polizia stuì intervegnir. Ils excursiunists avevan parcà là lur autos sin ina lunghezza da dus kilometers dad omaduas varts da la via. Quai malgrà che las autoritads han supplitgà da star a chasa pervi dal coronavirus. Tenor la polizia chantunala eran var 100 autos parcads tranter Tavau ed il Tschuggen.

Legenda: MAD

La Polizia chantunala ha pervi da la blera glieud lura serrà il tschancun tranter la staziun da val da las pendicularas Pischa e il Tschuggen. Tenor la polizia sto la situaziun uss vegnir valitada mintga di da nov.