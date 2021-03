Suenter che las vischnancas dal Partenz han refusà il project per in parc da natira internaziunal, èn s'inscuntradas il mardi ils partenaris dal project. La trumpada sur dal Na ord la Svizra saja gronda er tar represchentants da l'Austria ed dal Principadi da Liechtenstein, communitgeschan la Regiun Partenz/Tavau e ses sviluppader regiunal Georg Fromm.

Uss vegl'ins discutar, co ch'ins pudess tuttina anc nizzegiar a moda constructiva las lavurs fatgas fin uss e sch'i fiss pussaivel da cuntinuar cun in u l'auter project. Uschia vulan ils partenaris ils proxims mais discutar co ch'in «Spazi da svilup Rätikon» pudess vegnir organisà e furmà.