Il nov Parc d'urs ad Arosa duai attrair cunzunt la stad plirs 10'000 novs turists. Ed el vegn vendì e ludà sco project exemplaric per la collavuraziun or da las pli differentas spartas e cunzunt dal turissem e da la protecziun da la natira e d'animals. Ma co viva l'urs? E l'urs selvadi?

Per urs sco l'emprim abitant dal parc, l'urs Napa, ch'è stà l'ultim urs da circus da la Serbia ed ha vivì ils ultims onns sut fitg schlettas cundiziuns saja il parc in fitg grond meglierament, uschia Hans Schmid, il manader scientific dal parc. La finala haja Napa vivì onns a la lunga en in chaset da be otg meters quadrat ed uss haja el bunamain trais hectaras be per el cun tut quai che tutga tar il spazi da viver natiral da l'urs.

Il Parc d'urs ad Arosa è natira pur ... Perquai pon ins discurrer qua d'ina tegnida d'animals fitg adequata a lur natira.

Hans Schmid è er da l'avis che las massas da turists na disturbian betg l'urs. Er sche quel avess tut tenor da durmir u ruassar l'enviern – quai che na saja però betg segir tar urs ch'èn vegnids maltractads. Las taunas sajan numnadamain lunsch en la terra e la naiv isoleschia era anc. Plinavant vegn il parc serrà per ils turists sche l'urs sa retira sur l'enviern.

Nagut per in urs selvadi

Hans Schmid di però er cler e bain ch'il parc na fiss nagut per in urs selvadi. Tschiffar in urs che saja daventà in cas critic e metter quel en il parc, quai fiss tenor el fitg problematic ord vista da la protecziun d'animals. Plinavant na vegniss quai er betg en dumonda pervi da las leschas federalas.

Er l'organisaziun «Vier Pfoten» è cuntenta

Sco in dals invesiders e promoturs principals dal parc èn er ils responsabels da l'organisaziun «Vier Pfoten» cuntents cun la situaziun. Tenor Helmut Dungler, il fundatur da l'organisaziun sajan la collavuraziun ed il resultat tranter turissem e protecziun da la natira gartegià fitg bain en quest cas.

... Nus stuain cuntanscher il cor ed il chau da la glieud.

Per els saja impurtant che uschè blera glieud sco pussaivel vegnia a guarda ed a s'infurmar davart il destin dad urs sco Napa, ma er davart l'urs selvadi. L'impurtant saja simplamain che l'urs en il parc possia decider sez cura ch'el veglia sa mussar u tge ch'el veglia far e betg ils turists.

Anc betg pront per l'urs selvadi

Ch'il parc saja bun per urs or da schlettas cundiziuns, per infurmar e dar scleriment davart l'urs en general, qua èn ils blers d'accord. Er la manadra da gestiun dal WWF Grischun, Anita Mazzetta. Ella fa però attent che sche Arosa sa vendia sco pajais d'urs, stuess Arosa er esser pront per il cas ch'in urs selvadi vegniss. Uschiglio avess la vischnanca in problem da credibilitad.

... Arosa sez avess lura in enorm problem da credibilitad. Pertge ins na po betg sa vender sco vischnanca d'urs e betg schliar ils problems cun l'urs selvadi.

Ch'in urs selvadi vegn, quai pudess senz'auter capitar. Pli baud eran urs adina puspè da viadi en quella regiun ed er ils ultims onns n'èn els gnanc stads uschè lunsch davent.

Il president da vischnanca, Lorenzo Schmid, ha lura er concedì a la festa d'avertura dal parc, ch'ins na fiss anc betg propi pront. Ma ins saja conscient da quai, gist areguard il management da rument. El è persvadì ch'ins chattass era qua bunas soluziuns senza gist stuair sajettar l'urs selvadi. E che Arosa turissem vegniss era a nizzegiar in urs selvadi per carmalar anc dapli giasts.

Il Parc d'urs ad Arosa porscha plaz a fin 5 urs

è bunamain 3 hectaras grond

8 onns hai cuzzà da l'idea fin tar l'avertura

custs da bun 6,5 milliuns francs (suenter bun in mez milliun mintg'onn)

duai carmalar fin ad 80'000 turists ad onn

vegn purtà da la fundaziun «Arosa Bärenland» e da l'organisaziun «Vier Pfoten» che ha gia 5 parcs d'urs sumegliants

