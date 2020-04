Per ustarias n'ha il Cussegl federal anc communitgà nagina data cura ch'ellas pon puspè avrir. Da quella decisiun è il president da Gastro Grischun, Franz Sepp Caluori, ferm trumpà. E sche quai resta uschia, vesa el nair per sia branscha.

Els avessan spetgà in segn da speranza u ina perspectiva per lur branscha, uschia il president da Gastro Grischun. I saja ina decisiun senza curaschi ed il Cussegl federal n'haja para betg chapì che la Svizra saja in pajais turistic.

Plinavant fissan ils ustiers pinads per avrir dad in di sin l'auter. Els avessan pront in concept co resguardar las reglas da distanza ed igiena en ustarias e hotels, uschia Franz Sepp Caluori vinavant. Quest concept ha Gastro Suisse dal reminent inoltrà gia avant intgins dis al Cussegl federal.

30-40% che ston probabel annunziar concurs

Sch'ils gastronoms ston effectivamain spetgar pli ditg da puspè avrir lur locals, lura vesa il president da Gastro Grischun nair per sia branscha. Fin ussa hajan els quintà cun 10-20% da las fatschentas che na survivian probablamain betg la crisa actuala. Sche tut cuzzia uss però anc dus fin trais mais pli ditg lura quintian els cun 30-40% da las ustarias e hotels che stoppian annunziar concurs.

Perquai na vegnian els er betg simplamain a spetgar. Mabain intervegnir uschè spert co pussaivel, vehementamain tar il Cussegl federal. Ch'era las ustarias possian avrir pli baud e betg pir la stad.