Per franar la derasaziun dal coronavirus s'adattescha la regiun Moesa al Tessin. Uschia èsi a partir dad immediat scumandà da far visitas en la chasa d'attempads ed ils runals da skis èn vegnids serrads. Quai ha confermà il president da la regiun Moesa, Christian de Tann, envers il schurnal regiunal da Radio SRF.

Ultra da quai èn sco en il Tessin occurenzas cun dapli che 50 persunas scumandadas. Persunas sur 65 onns e persunas periclitadas na duessan uss betg pli guardar dad uffants pitschens e far part da festas publicas u privatas sco er evitar il traffic public. Quant lunsch ch'ins va en la Moesa cun ulteriurs scumonda n'è tenor Christian de Tann dentant anc betg dal tut cler.

Las scolas restan il mument anc avertas. Cunquai ch'i dat en la Moesa surtut butias da mangiativas e be paucas autras pitschnas butias, na dovri là il mument naginas mesiras pli severas.

Moesa po decider autonom

Decidì da s'adattar al chantun Tessin han ils presidents communals da la regiun Moesa, suenter ch'els èn s'inscuntrads la gievgia cun il manader da l'Uffizi da militar e da protecziun civila, Martin Bühler. A quella chaschun ha il chantun Grischun renconuschì ch'i regia en il sid dal San Bernardino ina situaziun speziala e concedì a la regiun da pigliar en futur en connex cun il coronavirus tschertas decisiuns a moda autonoma.

La Regiun Moesa vegn en in dals proxims pass ad installar cun l'agid d'experts in stab local che co-ordinescha la communicaziun tranter las vischnancas da la regiun e las autoritads a Cuira e Bellinzona. En spezial vegnan las vischnancas da la regiun ad intensivar ils contacts cun il chantun per analisar punctualmain las mesiras realisadas en il Tessin.