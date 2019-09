Tar exchavaziuns a Piuro han ins chattà in chalesch da crap, ina perditga per la vischnanca sepulida avant 401 onns.

In project archeologic è vid exchavar la vischnanca da Piuro ch'è vegnida sepulida cumplettamain d’ina bova l’onn 1618. Sper il chalesch, han students ensemen cun archeologs chattà er pliras fossas. In indizi ch’il stgav pudess esser en stretga vischinanza da la baselgia Santa Maria da l’anteriur Piuro. Quai ha confermà il president da l’Associaziun taliana-svizra per stgavs da Piuro, Gianni Lisignoli.

Analisar la scuverta

Il chalesch vegnia examinà e perscrutà a l’Universitad da Verona, ch'è er participada vid il project A.M.A.L.P.I 18. In project d’Interreg che perscrutescha tranter auter la bova da Piuro e sias consequenzas.

Impuls positiv

Grazia la scuverta dal chalesch, hajan ins uss er ina conferma ch’ins saja sin la dretga via, uschia Gianni Lisignoli. La visualisaziun en 3D dal «Pompei da la Alps» sco Piuro vegn er numnà, pudess esser fitg realistica. Precis al medem lieu sco presumà han ins fatg quint cun restanzas da la baselgia.

Quai augmentia er il potenzial per chattar ulteriurs meds finanzials per las exchavaziuns a Piuro. Quellas èn segiradas per ils proxims trais onns. Quest onn duran las lavurs d’exchavaziun anc 15 dis. En ina proxima fasa l’atun 2020 speran ins ferm da chattar dapli fastizs e restanzas da la baselgia sepulida avant passa 400 onns.

Maletg 1 / 4 Legenda: tar las exchavaziuns han students da l'universitad da Verona chattà in chalesch MAD Progetto archeologico Piuro Maletg 2 / 4 Legenda: ...e pliras fossas MAD Progetto archeologico Piuro Maletg 3 / 4 Legenda: MAD Progetto archeologico Piuro Maletg 4 / 4 Legenda: Piuro dal 1618 RTR, Anna Caprez

