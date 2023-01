I va per in credit dal chantun da 151 milliuns francs. Tenor il promotur dal project, Jürg Kappeler, fiss in Na ina catastrofa.

Campagna per il Gea per il nov campus da la FHGR è lantschada

Ils 12 da mars decida il suveran grischun davart la realisaziun dal nov campus da la Scol'auta spezialisada dal Grischun a Cuira. I va per in credit dal chantun da 151 milliuns francs. Il Cussegl grond ha deliberà il credit senza cuntravusch en october. En tut planisescha il chantun investiziuns da 178 milliuns francs (151 milliuns da chantun e 27 milliuns francs da la Confederaziun), quai fiss il pli char project ch'i ha dà en il Grischun fin ussa.

Nus avain en il mument ina gronda mancanza da persunal qualifitgà, nus stuain far in pass vinavant

Visavi la scola existenta sin l'areal da la Pulvermühle, gist sper la Ringstrasse, duai il nov campus vegnir fabritgà. L'investiziun è per il comité PRO in'investiziun en il futur dal Grischun. In Na a quest project fiss – cun ils pleds da Jürg Kappeler – ina catastrofa.

L'Uniun da promoturs per la Scol'auta spezialisada dal Grischun a Cuira ha oz, ils 24 da schaner, lantschà la campagna per il Gea tar la votaziun. Sco che l'uniun scriva, saja ina scol'auta ferma impurtanta per il Grischun. L'investiziun saja ina per l'avegnir e la giuventetgna. La campagna per il Gea custa al comité radund 60'000 francs.

In comité encunter il project na datti actualmain betg.

