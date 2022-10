In comité sur partidas propona al suveran grischun da dir Gea a la refurma da giustia e Gea al credit per renovar ed engrondir l'edifizi statal a Cuira.

Per che la giustia grischuna daventia pli moderna e pli effizienta, propona in comité da tut las fracziuns dal Cussegl grond d'acceptar omaduas votaziuns a l'urna dals 27 da november. En ina votaziun vai per la refurma da giustia che prevesa da fusiunar la dretgira chantunala e la dretgira administrativa ad ina dretgira superiura. En la segunda votaziun vai per in credit da var 30 milliuns francs per renovar ed engrondir l'edifizi chantunal a Cuira che duai daventar la nova sedia da quella dretgira fusiunada.

audio Per tge vai tar la refurma da giustia? 03:21 min, ord Actualitad dals 25.10.2022. laschar ir. Durada: 3 minutas 21 Secundas.

Pli blera glieud s'interessescha per plazzas parzialas ed ins ha in pli grond pool per eleger persunas adattadas. Ed oravant tut da la vart da las dunnas èsi d'avantatg d'avair pensums parzials.

Situaziun da persunal duai vegnir meglierada

Actualmain saja difficil da chattar avunda persunal adattà per ils uffizis pretensius da derschader. Perquai vul ins tranter auter er pussibilitar a derschadras e derschaders da lavurar parzial, quai è actualmain betg pussaivel. Sper quai ston derschadras e derschaders betg pli exnum abitar en il Grischun.

Nus vulain cun questa refurma evitar ch'ins ha vinavant pendenzas e ch'ins po bajegiar giu ellas uschia ch'ils process van pli spert.

Cun la nova dretgira superiura duain er ils process vegnir optimads e sinergias duain vegnir nizzegiadas meglier. Ins haja in pli grond pool da persunal che possibiliteschia da remplazzar vacanzas per exempel pervi da malsognas. Tras quai duai l'entira dretgira superiura er esser pli effizienta. Er duai la communicaziun vegnir meglra cun ina persuna ch'è responsabla per l'infurmaziun anoravers. Igl è fixà che quella persuna sto infurmar davart decisiuns ch'èn d'interess public.

Legenda: Anc la sedia da l'Uffizi da construcziun bassa dal Grischun – en l'avegnir la sedia da la nova Dretgira superiura. Keystone

Omaduas fatschentas ha il Cussegl grond deliberà unanimamain il zercladur passà. Ils 27 da november sto il suveran Grischun anc dar ses consentiment. En vigur duai la nova dretgira superiura ir il cumenzament dal 2025. En il decurs dal 2025 duai ella lura retrair ses nov da chasa.