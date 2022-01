Ils hotels grischuns han cumenzà – sco las pendicularas er – bain la stagiun d'enviern. Bleras Svizras e Svizzers hajan fatg vacanzas en l’agen pajas e da l’exteriur sajan puspè dapli giasts vegnids, cunquai che las restricziuns da corona en Svizra èn main rigurusas ch'en l'exteriur.

Ernst Wyrsch: Buna entschatta per hotels grischuns

Hotels grischuns hajan beneventà marcantamain dapli giasts che spetgà. Cumpareglià cun l'onn passà haja quai gì 15-17% dapli giasts, e cumpareglià cun il temp avant corona ch'è stada ina stagiun fitg ferma, 3-5% dapli giasts. Uschia la bilantscha che Ernst Wyrsch, il president da Hotellerie Suisse Grischun, ha fatg envers il schurnal regiunal da SRF.