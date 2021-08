Autur: SO / Florian Monn

In um da 29 onns sesa en arrest d'inquisiziun. El è vegnì arrestà curt suenter l'incendi a la staziun da Schiers. Envers il portal online da la Somedia ha la Polizia chantunala dal Grischun confermà in rapport da la «Prättigauer Zeitung». Ils 3 d'avust aveva in bajetg datiers da la staziun da Schiers brischà. Il fieu aveva era tschiffà parts dal bajetg da la staziun che cuntegn in'abitaziun. Ils pumpiers han pudì impedir che lez bajetg brischi dal tut. Persunas n'eran betg vegnidas blessadas. Che l'um ha pudì vegnir arrestà uschè svelt saja d'engraziar a las cameras da surveglianza. Sche l'um ha confess u è prechastià n'è betg vegnì communitgà.

La Viafier retica examinescha actualmain ensemen cun l'Assicuranza d'edifizis dal Grischun ils donns vid ils bajetgs. En trais emnas possian ins communitgar dapli, di Simon Rageth, pledader da medias da la Viafier retica. Pervi da donns d'aua e fim po l'abitaziun na betg vegnì duvrada. Il bistro al plaunterren è serrads dapi il brischament.