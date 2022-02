L'iniziativa per scumandar reclama per tubac è approvada. Ella ha survegnì prest 57% da las vuschs da la populaziun svizra ed er la maioritad dals chantuns.

Approvà il pli cler l'iniziativa ha il chantun Genevra cun prest 75%. Insumma ha la Svizra franzosa approvà cleramain quella. Ils chantuns da la Svizra centrala èn plitost stads encunter. Il chantun Sviz il pli cler cun passa 60%.

Scumond da far reclama per tubac Svizra: Iniziativa per scumandar reclama da tubac GEA 56.6% 1'370'137 Vuschs

Grischun vul scumond

Er il Grischun vul scumandar reclama per tubac. Passa 52% da las votantas ed ils votants din Gea a l'iniziativa. Il pli cler Gea a l'iniziativa hai dà en la vischnanca da Rossa cun 65,7%. Cleramain encunter l'iniziativa è la vischnanca dad Urmein cun prest 67,7% Na.

Grischun: Iniziativa per scumandar reclama da tubac GEA 52.08%, Na 47.92% GEA 52.08%

Na 47.92% Resultat

En Grischun è la participaziun a la votaziun stada tar 40,4%.

Funtauna votaziuns GR Avrir la box Serrar la box RTR sa basa sin las datas che la Chanzlia chantunala dal Grischun metta a disposiziun. Quellas èn da chattar sin https://abstimmungen.gr.ch/.

Quai munta il scumond

Il scumond da reclamas da tubac che cuntanschan uffants e giuvenils munta ch'ins na po betg pli far reclama en lieus nua che uffants e giuvenils vesan quella. Quai er sche la reclama è drizzada a persunas creschidas. Lubì èsi be pli da far reclama directamain a creschids, per exempel via e-mail, prospects e reclama planisada en l’internet u las medias socialas.