Luf è vegnì sut in auto a Landquart

Mardi bun'ura è in luf vegnì sut in auto sin l'autostrada A13 da manaivel da Landquart, uschia communitgescha l'Uffizi da chatscha e pestga dal Grischun. I sa tractia d'in mastgel creschì. Uss vegnia il cadaver tramess a l'Universitad da Berna per ina examinaziun patologica. Schebain i sa tracta d'in luf da l'anteriur triep dal Calanda vegnan las examinaziuns a mussar.

