Per far attent sin il spectacul ch'ha per gronda part lieu endadens pon ins vesair sin il plaz avant il Teater Cuira pliras tendas e differentas construcziuns da lain e metal. En il center da l'inscunter da teater svizzer stattan set ovras da teater e da film. Cun la selecziun han ins vulì represchentar las regiuns linguisticas da la Svizra. Sper franzos cun il toc «Giselle», talian cul film «Lingua madre. Capsule per il futuro» e tudestg cun il toc «Dr Churz, dr Schlungg und dr Böös» datti era da guardar il toc «Swinger» dal reschissur rumantsch Manfred Ferrari.

03:09 video Inscunter dal teater svizzer Or da Actualitad video dals 22.05.2022. abspielen. Laufzeit 3 minutas 9 Sekunden.

Elegì ha ils tocs da teater la curatura Julie Paucker che viva a Turitg. L'ultim onn ha ella guardà passa 80 tocs da teater – ed il toc «Swinger» da Manfred Ferrari ha persvadì ella. I saja in dals pacs toc da teater documentars che rivan da midar las intervistas, che èn en lingua discurrida, en ina toc da teater che funcziuna.

Il toc da teater va entur moda e maniera umoristica cun la tematica da swingers – dentant betg condescent mabain cun respect.

audio Er «Swinger» selecziunà 03:51 min, aus Actualitad vom 23.05.2022. abspielen. Laufzeit 3 minutas 51 Sekunden.

Roman Weishaupt, il directur dal Teater Cuira è cuntent che quest inscunter ha lieu quest onn a Cuira. Atgnamain fiss el gia stà planisà per l'onn 2020 en il Grischun. L'occurrenza saja ina schanza unica:

Nus avain l'attenziun da l'entira scena naziunala e per part er internaziunala. Tuts che guardan a Cuira per savair tge ch'è actual en il teater contemporan svizzer.

Il Grischun haja bleras acturas ed acturs interessants. I dettia schizunt da quels che vegnian natiers da l'intschess tudestg per viver qua, di Roman Weishaupt. Tge che manchia dentant in zic saja l'infrastructura sco locals d'emprova. Er resursas finanzialas e persunalas sajan plitost scartas en quella branscha

Cun quest inscunter vulan ins er far attent ch'il teater po esser ina furma d'expressiun e discussiun. I giaschia era vid quels da la scena da sustegnair e motivar glieud giuvna, di Roman Weishaupt.

audio Cuira en mauns da scena da teater 03:47 min, aus Actualitad vom 23.05.2022. abspielen. Laufzeit 3 minutas 47 Sekunden.

Il toc da teater «Dr Churz, dr Schlungg und dr Böös» da Johanna Heusser

In dals set tocs da teater ch'èn vegnids preschentads al inscunter dal teater svizzer è «Dr Churz, dr Schlungg und dr Böös» da Johanna Heusser. Quel tracta da la lutga – per la Svizra bunamain in sport naziunal. I va per cumbatter e gudagnar. Il sport è fitg agressiv, masculin, patriarcal e patriotic. Da tschel maun vai dentant er per amicizia, fairness, loialitad e vulnerabilitad. Johanna Heusser reflectescha en ses toc da teater a moda divertenta la masculinitad e mussa che la lutga è atgnamain in act fitg intim tranter dus umens.

audio En l'atmosfera da teater 02:37 min, aus Actualitad vom 21.05.2022. abspielen. Laufzeit 2 minutas 37 Sekunden.

Cuira e Liechtenstein sco centrum da teater

I vegnan persunas da l'entira Svizra a Cuira ed a Liechtenstein per guardar il program dal inscunter da teater svizzer e per vegnir a cugnuoscher nova glieud. Intginas persunas scuvrischan era per la emprima giada la citad da Cuira e la cultura dal teater grischun.