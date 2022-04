Viafier retica ha fatg in gudogn da 274'000 francs

Sut il stritg resta a la Viafier retica in gudogn da 247'000 francs. L'onn avant eran quai anc in minus da 6,9 milliuns francs. Ch'il resultat dal 2021 è positiv ha dentant er da far cun il sustegn finanzial supplementar, che la viafier ha survegnì pervia da la pandemia.

Sin basa d'in contract da prestaziun ha la Viafier retica survegnì sustegn finanzial da passa 231 milliuns francs. Ils credits da corona à-fonds-perdu fan part da quella summa. 102 milliuns da quels sajan qua per finanziar il transport da persunas, 121 milliuns saja previs per l'infrastructura.

Legenda: Resultat pli positiv che l'onn Ils manaders da la Viafier retica pon preschentar per il 2021 in resultat meglier ch'avant in onn. (da san. Renato Fasciati (directur), Stefan Engler (president Cussegl d'administraziun) e Silvio Briccola (schef finanzas). RTR, Ronja Muoth

30% pli pauc retgav

En ses segment principal, il transport da persunas, hajan ins fatg il 2021 in retgav levet pli aut ch'il 2020. Tuttina saja il retgav anc adina 30% sut quel da l'onn da record 2019. Quai veglian ins midar uschè svelt sco pussibel.

La finamira è da transportar enfin l'onn 2024 puspè uschè bleras persunas sco l'onn da record 2019.

En ils segments laterals ed tar il «Glacier express» èra il retgav negativ. Per sminuir il donn haja la Viafier retica instradà mesiras da spargn, haja spustà intgins projects e mess auter las prioritads. Uschia hajan ins pudì spargnar var 10 milliuns francs. Er en ils auters secturs sa mussa ina pitschna recreaziun. Uschia haja la Viafier retica transportà 14% dapli autos che l'onn avant. Er en il traffic da rauba ed en il segment da l'infrastructura hai dà in pitschen gudogn.

Legenda: La viafier haja transportà 14% dapli autos che l'onn avant. En quella sparta ha la Viafier retica fatg in pitschen gudogn. Keystone

Investiziuns restan autas

Vinavant sin in aut nivel sajan las investiziuns. 361 milliuns francs ha la Viafier retica investì il 2021. La gronda part (214,3 milliuns francs) èn vegnids investids en il mantegniment ed il schlargiament da l'infrastructura. Las investiziuns en il traffic èn tar 214 milliuns francs. Ina gronda part da quels rapos fa or l'acquisiziun da novs trens.

In futur intschert

La prevista sin l'onn da gestiun actual saja malsegira. Dad ina vart haja la situaziun politica in'influenza, plinavant saja er la situaziun economica anc malsegira. Concret munta quai che la pandemia haja vinavant ina influenza negativa ed era il decurs da la guerra è sia influenza è intscherta.