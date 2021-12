cuntegn

Viafier retica - Deficit malgrà sustegn extraordinari

Er l’onn da gestiun 2021 è sta per la Viafier retica sut l’ensaina da corona. Ella quintia per quest onn cun in deficit da 3 milliuns francs, ha communitgà la Retica. Pervi dal sustegn spezial en connex cun la pandemia, duai dar tar il traffic da persunas in resultat equilibrà.