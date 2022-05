Il Club da Hockey da Tavau paja ils proxims trais onns mo bun la mesadad dal tscheins per la halla da glatsch e spargna 880'000 francs. Questa reducziun ha il parlament communal concediu unaninamein. Ils parlamentaris e las parlamentarias èn da l'avis ch'il HCD saja da gronda impurtanza per l'economia da Tavau. Aschia profiteschia surtut il turissem, la gastronomia e l'hotellaria durant la Cuppa Spengler.

audio Intervista cun Marc Gianola 03:06 min, aus Actualitad vom 29.04.2022. abspielen. Laufzeit 3 minutas 6 Sekunden.

Plinavant haja il club empruvà tut il pussaivel per puspè scriver cifras nairas. La pandemia haja chaschunà questa rusna en la cassa, cunquei che la Cuppa Spengler n'haja dus onns betg gì lieu. Quant daivets ch'il HCD ha actualmain possian ins dir pir la fin dal mais cura che la stagiun ed il quint èn serrads definitivamain. Tenor il CEO Marc Gianola pudessan ils daivets dentant munta a circa sis milliuns francs per las davosas duas stagiuns.

Campus medizinal vegn engrondì

Il parlament da Tavau ha era approvà il project per in bajetg da perscrutaziun da la fundaziun Kühne. Cun il nov bajetg datti ils proxims onns 55 ulteriuras plazzas da lavur. A lunga vista haja il bajetg capacitads per il 100 novas plazzas da lavur. Divers parlamentaris e parlamentarias han fatg attent ch'ins stoppia denant era reponderar la situaziun da traffic e d'abitar cun questas novas plazzas da lavur. Per il project è vegnì concedì in credit da 650'000 francs – sut la cundiziun ch'i dat er sustegn finanzial dal chantun.