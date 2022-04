Pendicularas grischunas

Il mars è stà in bun mais per las pendicularas dal Grischun. Las emprimas entradas, vul dir il dumber da giasts, sco er la svieuta da transport da las pendicularas èn sa sviluppads sur la media il mars 2022, uschia communitgescha l'uniun Pendicularas grischunas.

Tar las emprimas entradas han ins registrà in augment da passa 35% cumpareglià cun la media da tschintg onns. Tar la svieuta da transport sa resulta in augment da dapli che 39%. La raschun principala saja la bun'aura e las relaziuns da naiv fitg bunas.

Il pli grond augment tar las emprimas entradas han registrà las regiuns Engiadin'Ota e Tavau Claustra. Las pendicularas grischunas quintan che la stagiun d'enviern 2021/2022 vegn ad esser stada la meglra dals davos 10 onns.

Pendicularas svizras

Er las Pendicularas svizras discurran d'in bun mais mars. Surtut la bell'aura haja procurà per blera glieud sin pista. Ils mars 2022 hajan las pendicularas fatg in plus da 32% dar las emprimas entradas en congual cun l'onn avant. Tar la svieuta hajan ins fatg in plus da 39% en congual cun il mars 2021.

Tar bunamain tut las regiuns grondas hai dà in augment. Il pli ferm ê quel en la Svizra orientala cun 50% dapli emprimas entradas. Mo il chantun Tessin, nua ch'igl ha dà strusch naiv quest onn, è il dumber dad emprimas entradas sa sbassà per 79% en congual cun l'onn avant. Er la svieuta è per 62% dapli bassa.