Parlament e Cussegl federal vulan sustegnair medias localas e regiunalas. In comité ha fatg il referendum cun l’argument ch’i na dovria betg quest sustegn. Ils 13 da favrer decidan Svizras e Svizzers.

Pachet da mesiras per las medias

Per tge vai?

Las medias svizras èn sut squitsch. Daners da reclama van da bun adina pli savens a concerns d’internet internaziunals. Dapi il 2003 èn passa 70 gasettas svanidas ord il sortiment svizzer. Entras quai pateschan ils rapports davart quai che curra e passa. Per che Svizras e Svizras san tge che capita en lur conturn dovra quai gasettas, emetturs da radio e televisiun sco er medias online che rapportan dals eveniments locals e regiunals. Perquai vulan il Cussegl federal ed il parlament promover las medias localas e regiunalas cun in pachet da mesiras per las medias da 151 milliuns francs l’onn. Il comité da referendum è cunter quest pachet.

Il Cussegl federal e la maioritad dal parlament sustegnan il pachet da mesiras. En il parlament èn quai represchentantas e represchentants da la Partida socialdemocratica e dals Verds. Las fracziuns da l’Allianza dal Center, dals Verdliberals sco er dals liberaldemocrats n’èn betg stadas perina.

A la testa dal comité che vul il referendum è l’anteriur cusseglier naziunal e liberaldemocrat Peter Weigelt dal chantun Son Gagl. Il pachet da mesiras saja sfarlattim da daners, argumentescha il comité Na.

Tge capita tar in Gea u tar in Na? Avrir la box Serrar la box Din votantas e votants ils 13 da favrer Gea a l’urna, lura va la midada da lescha davart il pachet da mesiras per las medias en vigur. Tar in Na na survegnan las medias svizras nagin ulteriur sustegn. Cunquai crescha il ristg che ulteriuras gasettas svaneschan e che emetturs regiunals da radio e televisiun vegnan pli flaivels.