La conferenza per reconstruir l'Ucraina che la Svizra organisescha il fanadur a Lugano, duai gidar ils Ucranais da resortir pli ferms da la guerra.

Tenor Ignazio Cassis vai per metter sin via la «senda da las refurmas». Pia fixar ils princips che duain valair per quest project da renovaziun, e tgi che saja da la partida a Lugano. Quai ha il president da la Confederaziun ditg il mardi saira tar ina conferenza da medias a l'ur dal WEF, accumpagnà dal primminister ucranais Denys Schmyhal per video da Kiew.

Sco il primminister ha ditg, spera l’Ucraina da la conferenza, ch’ella dettia in impuls e ch’ella daventia ina plattafurma politica per l’Ucraina. Davart ils daners da sustegn che pudessan vegnir empermess a Lugano ha Ignazio Cassis manegià, che la summa adina puspè menziunada da l’Ucraina da 600 milliardas francs saja ina cifra da fantasia.

Stoltenberg ed Amherd vulan avischinaziun

La Svizra e la Nato vulan collavurar pli stretg e meglier – quai dentant cun resguardar la neutralitad svizra. La ministra da defensiun Viola Amherd è s'inscuntrada cun il secretari general da la Nato en il House of Switzerland durant il WEF.

La Nato saja averta per ina tala collavuraziun, ha Amherd tradì suenter il discurs. I saja dentant cler che la Svizra stoppia prender l'iniziativa, per exempel per sa participar ad exercizis militars u en il cumbat cunter criminalitad da cyber. La ministra da defensiun vul uss laschar far in rapport cun pussaivladads concretas co collavurar.

Stoltenberg: «Na pos betg dir quant ditg che la guerra dura»

Il secretari general da la Nato Jens Stoltenberg na po betg predir quant ditg che la guerra en l'Ucraina dura anc. La segirezza en l'Europa na vegnia dentant betg dominada da violenza e tema. La tenuta russa en connex cun gas ed ieli saja dentant in'emprova da far tema – ina tenuta ch'ins na possia betg acceptar, uschia Stoltenberg en ses pled al Forum mundial d'economia a Tavau.

La decisiun da la Finlanda e da la Svezia da vulair far part a la Nato saja istorica. Suenter ses inscunter cun il president tirc Recep Tayyip Erdogan, saja el optimitic ch'ina schliaziun saja pussaivla.

Duvrar daners russ per reconstruir l'Ucraina

La presidenta da la cumissiun da l'Uniun Europeica Ursula von der Leyen vul era duvrar daners russ ch'èn confiscads per gidar a reconstruir l'Ucraina. I dovria in plan ed unitad e la cuminanza internaziunala stoppia far tut il pussaivel per sa gidar cun l'Ucraina per reparar ils donns entras la Russia.

L'Ucraina sto gudagnar questa guerra.

Ina victoria da l'Ucraina saja decisiva per tut las democrazias sin quest mund, uschia von der Leyen. Ed: «L'agressiun da Wladimir Putin sto sa mussar sco terrada strategica». L'Ucraina saja numnadamain part da la famiglia europeica e perquai haja Brüssel era deliberà in pachet d'agid da 10 milliardas euro.

Il Forum mundial d'economia vegn dominà quest onn da la guerra en l'Ucraina. Il WEF dura anc enfin gievgia.

