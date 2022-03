Il chantun Grischun ha fatg il 2021 in gudogn da 134,3 milliuns francs. Quai èn passa 50 milliuns dapli che l'onn passà. En il budget aveva il chantun anc quintà cun in deficit da var 34 milliuns.

Er en ses ultim onn ha Christian Rathgeb preschentà in gudogn

Christian Rathgeb ha pudì preschentar plain luschezza ses ultim quint sco minister da finanzas dal chantun Grischun. Dapi il 2019 è el il schef da las finanzas grischunas. Sia statistica mussa: Il gudogn è ils ultims onns adina vegnì pli gronds sut il liberaldemocrat.

audio Bilantscha persunala da Christian Rathgeb en ses ultim onn 03:18 min, Actualitad dals 16.03.2022.

2019 – 54 milliuns francs

2020 – 82 milliuns francs

2021 – 134 milliuns francs

Preschentar il quint annual dal chantun saja insumma stà insatge ch'el haja adina fatg gugent. Manar las finanzas dal chantun saja in'incumbesa nobla e plinavant in privilegi.

audio Quint final 2021 dal chantun 02:07 min, Actualitad dals 16.03.2022.

Raschuns per gudogn

Raschun principala per il gudogn èn las expensas ch'èn stadas in toc pli pitschnas che previsas en il budget. Plinavant ha il resultat positiv er da far cun il fatg che la Confederaziun ha surpiglià ina gronda part dals custs pervi da la pandemia da corona. Numnadamain varga dus terzs dals 316 milliuns francs. Ed er ils pajaments supplementars da la Banca naziunala èn stads auts, cun 93 milliuns francs.

La survista da las cifras concretas Avrir la box Serrar la box Las cifras dal 2021 (cumparegliaziun cun l'onn avant): gudogn operativ 139,4 milliuns (78,8 milliuns)

gudogn total 134,3 milliuns (81,9 milliuns)

entradas da taglia 819,2 milliuns (836,0 milliuns)

Investiziuns bruttas 322,7 milliuns (339,4 milliuns)

investiziuns nettas 189,4 milliuns (200,5 milliuns)

quota statala 14,9% (14,4%)

grad d'autofinanziaziun da las investiziuns nettas 175,3 % (135,1%)

La pandemia da Covid-19 ha laschà ses fastizs er en il quint dal 2021. Tenor il chantun haja la pandemia procurà per custs supplementars da brutto 316 milliuns francs. 228 milliuns da quels ha dentant la Confederaziun surpiglià. Al Grischun èn restads custs supplementars da netto 88 milliuns francs (il 2020: 60 milliuns).

«Finanzas posiziunadas bain»

Las finanzas chantunalas sajan cun quai vinavant posiziunadas bain per dumagnar sfidas futuras, scriva il Departament da finanzas. Il chantun aveva quintà en il budget che las entradas da taglia giajan enavos il 2021 pervi da la pandemia. Las cifras mussan dentant che quai n'è betg sa verifitgà. Las entradas da taglia èn cun 819 milliuns francs be pauc pli bass ch'il 2020.

Il Cussegl grond sa fatschenta en la sessiun da zercladur cun il quint chantunal.