Tant la chasa da medias Somedia sco er la Posta Ladina avessan gugent promovì la digitalisaziun cun il sustegn da la Confederaziun. Stat quella pia uss airi? «Nana», di Susanne Lebrument. I giaja però pli plaun.

Nus na pudain betg realisar la transfurmaziun digitala uschè svelt sco quai che nus avessan pudì far cun sustegn da la Confederaziun.

audio I giaja vinavant, ma pli plaun din Lebrument e Gammeter 02:22 min, RTR Audio dals 13.02.2022. laschar ir. Durada: 02:22 minutas.

L’editura da la Posta Ladina, Martina Gammeter, agiunta ch’ella giavischass er ina cuntinuaziun dal discurs politic. Perquai che omaduas varts hajan per part vulì il medem. Uschia sajan ils adversaris stads pronts da sustegnair tant la varietad da medias sco er il sustegn da medias pitschnas e mediocras. Enfin ch’il discurs politic cuntinueschia, giaja quai però in temp, tema Martina Gammeter.

Quai va puspè tschintsch onns enfin che quai dess ina nova discussiun, e sin lura van anc dapli gasettas pitschnas a perder.

Uschia deplorescha l'editura da la Posta Ladina il Na da la populaziun. Cunzunt il Na dal Grischun fa in zic mal il venter ad ella:

Nus avain in chantun fitg spezial cun trais linguatgs e cun bleras vals nua ch'igl è tant pli impurtant che tuts vegnan furnids cun medias ed infurmaziuns. Ch'il pievel na stima betg quai, trumpescha mai.

Per ella èsi cler, che betg il pachet cun mesiras per las medias sez haja manà a quest resultat, mabain la campagna dals adversaris: «Els han fatg quai populistic e mess milliunaris da medias en il center da la debatta. Uschia han ins manchentà da discutar da quai ch’è propi il coc dal pachet, numnadamain il sustegn per medias pitschnas e mesaunas».

audio Schmid vs Gammeter - las reacziuns 02:17 min, RTR Audio dals 13.02.2022. laschar ir. Durada: 02:17 minutas.

Auter vesa quai il cusseglier dals chantuns e liberaldemocrat Martin Schmid:

Per mai è quest pachet stà surchargià.

La proposta ch'è vegnida a l'urna haja empruvà da metter sut il mantè da las medias pitschnas er da dar daners a las grondas. Quai n'han votantas e votants dentant betg acceptà. Per el saja uss er la discussiun sur da medias privatas giud maisa: La populaziun haja mussà oz ch’ella veglia che medias privatas restian er privatas e «na vegnan betg sustegnidas cun daners da taglia».